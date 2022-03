Geschonken stoelen zorgen voor een betere behandeling

In de tweede week van maart 2022 schonk Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland twee behandelstoelen aan Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Met een verbandschaar knipten wondverpleegkundige Jolanda Tessers en voorzitter van de stichting Karel Olsthoorn symbolisch een ‘gipsverband’ door. De stoelen worden gebruikt op de Gipskamer en in het Wond Expertise Centrum en dragen bij aan meer comfort en een betere behandeling voor patiënten.

Bij de gipsverbandmeester of de wondverpleegkundige zit een patiënt al snel een half uur of langer in de behandelstoel. Een comfortabele positie is belangrijk voor de patiënt, maar ook voor de medewerkers van het ziekenhuis om de patiënt goed te kunnen behandelen. Met dank aan de twee nieuwe elektrisch verstelbare behandelstoelen kunnen ze meer comfort bieden.

Volledig verstelbaar

De stoelen zijn meteen in gebruik genomen. Gipsverbandmeester Bernd-Jan Vogelaar is er blij mee: “We kunnen de stoelen volledig aanpassen op de behandeling. Patiënten bij wie we bijvoorbeeld een pols gipsen, hebben veel steun aan de verstelbare armleuningen. Ook onze werkhouding is hierdoor beter, waardoor we ons volledig kunnen richten op de behandeling.” De wondverpleegkundige is ook erg tevreden met de mogelijkheden van de behandelstoel. “Bij een patiënt met een open been kunnen we bijvoorbeeld voortaan het been met de wond omhoog leggen. Of we veranderen de stoel in een behandeltafel als liggen comfortabeler is voor de patiënt. Bovendien is het heel makkelijk om in de stoel te gaan zitten en weer op te staan”, aldus Jolanda Tessers, wondverpleegkundige.

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland

“We zijn blij dat we deze twee behandelstoelen kunnen schenken en dit bijdraagt aan een betere behandeling van de patiënten”, vertelt Karel Olsthoorn, voorzitter van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland die sinds 2007 bestaat. “Het geld dat wij als stichting ontvangen vanuit giften, donaties en legaten, stellen wij beschikbaar aan het ziekenhuis voor projecten die de zorg, diagnostiek en behandeling van patiënten verbeteren. Het ziekenhuisbudget biedt vaak te weinig mogelijkheden voor deze belangrijke extra’s, daarom zetten wij ons als stichting in om juist die zaken te realiseren.” Het komt regelmatig voor dat mensen in hun testament een bedrag van hun vermogen schenken aan de stichting en daarmee aan het ziekenhuis. Soms omdat ze daar zelf goed verzorgd zijn of gewoon omdat ze het ziekenhuis een warm hart toedragen. Wilt u ook vriend worden van het ziekenhuis? Kijk dan voor meer informatie op: www.vrienden.zhsdirksland.nl.