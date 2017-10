Geslaagd zomerseizoen voor zeehondenopvang A Seal

De kwakkelzomer van 2017 was een teleurstelling voor strandliefhebbers, maar pakte juist goed uit voor zeehondenopvang en expo A Seal in Stellendam. Bedrijfsleider Karola van der Velde spreekt zelfs van twee topmaanden in juli en augustus. "Het was heel druk met bezoekers en we hadden ook veel dieren in de opvang deze zomer, zodat er voldoende te zien was."

Concrete bezoekersaantallen kan ze niet geven, maar ze schat dat het bezoekersaaantal stijgt ."In 2016 hadden we meer dan 50.000 bezoekers. Toen was de expo net geopend. We hebben sindsdien meer de publiciteit gezocht en contact gezocht met VVV's en busmaatschappijen die een dagje Zeeland aanbieden. Daardoor is het zelfs nu nog redelijk druk en hebben we steeds meer Duitse gasten."

Aansterken

Bij A Seal in Stellendam worden zeehonden opgevangen en verzorgd. Dit zijn vooral jonge zeehondenpups die hun moeder zijn kwijtgeraakt of zeehonden die ziek of gewond zijn. "Ze krijgen bij ons een tweede kans. We behandelen ze, laten ze aansterken en zorgen dat ze weer in het wild kunnen overleven. Helaas kunnen we niet alle dieren redden! Dat hoort er ook bij."

De teller staat na de start 3,5 jaar geleden nu al bijna op 400 opgevangen zeehonden. Een percentage redt het niet, maar het overgrote deel sterkt aan en kan worden vrijgelaten. Zo werden vorige week de zeehonden Tommie, Bob, Seabert en Jerry onder grote belangstelling vrijgelaten op het strand bij Ouddorp.

Naamsbekendheid

A Seal draait zonder subsidie en hoopt voor volgend jaar op (nog) meer sponsors, donateurs en bezoekers. De bedrijfsleider wil de naamsbekendheid van A Seal uitbreiden. "Pieterburen is natuurlijk erg bekend bij iedereen. Maar A Seal moet dit ook worden." Ook wil ze het centrum aantrekkelijker maken voor bezoekers. Zo is straks in de rustigere novembermaand een expositie van de Franse natuurfotograaf Kevin Wimez te zien, die zeehonden fotografeerde bij de Franse Opaalkust.

Van der Velde: "Het gemiddelde bezoek bij A Seal duurt nu 1,5 uur en is vooral in de geboorteperiodes juni/juli en december interessant vanwege de instroom van jonge zeehonden. Maar als we meer bezoekers krijgen, hebben we financieel meer lucht en kunnen we de zeehonden goed blijven verzorgen."