Geslaagde inzamelactie voor Voedselbank Goeree-Overflakkee

Begin december 2020 zijn er bij verschillende inzamelpunten op heel het eiland meer dan 500 kerstcadeaus ingezameld voor kinderen waarvan de ouders op de Voedselbank zijn aangewezen. Het begon allemaal met een idee van Colinda de Vogel (31) uit Stellendam.

Via een Facebook-groep bracht Colinda de actie onder de aandacht van de inwoners van Goeree-Overflakkee, in de hoop dat ze in ieder geval een aantal kinderen blij kon maken met een kerstcadeau.

De reacties waren overweldigend en zo massaal dat er snel over het hele eiland tal van inzamelpunten werden opgezet waar mensen speelgoed konden inleveren. De inwoners van Goeree-Overflakkee bleken ook erg gul in het doneren waardoor de actie zelfs eerder stopgezet is dan gepland.

De medewerkers van de Voedselbank konden het bijna niet geloven toen op 15 december 2020 de cadeaus moesten worden opgehaald, zo’n grote opbrengst hadden ze nog nooit meegemaakt. Op zolder bij de moeder van Colinda, die samen met haar dochter alles heeft ingepakt, stonden meer dan 500 nieuwe of in nieuwstaat zijnde kerstcadeaus.

Colinda wil iedereen bedanken voor hun inzet. “Door de massale reacties worden nu een hoop kinderen blij gemaakt met leuke cadeaus, die ze anders niet hadden kunnen ontvangen. Dat zou niet mogelijk zijn geweest zonder het enthousiasme en de betrokkenheid van iedereen die meegeholpen heeft met inzamelen en doneren. Dank daarvoor!’’