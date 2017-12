Geslaagde kinderkersttocht Van Nazareth naar Bethlehem

Op zondagmiddag 17 december 2017 organiseerde de Oecumenische Werkgroep Goeree-Overflakkee een lampionoptocht 'Van Nazareth naar Bethlehem' door Sommelsdijk en Middelharnis. Tijdens de route, die gezellig verlicht was met waxinelichtjes, werd het kerstverhaal van Jozef en Maria met kindje Jezus verteld en uitgebeeld.

De tocht startte om 16:30 uur in de Exoduskerk die omgetoverd was tot Nazareth. Alle kinderen kregen hier een lampion. Onderweg naar het Diekhuisplein, waar een levende kerststal hun op stond te wachten, kwamen de kinderen verschillende optredens tegen. Zo was de Bosseschool de herberg waar geen plek meer was en stond een kinderkoortje te zingen als engelen in de Rooms-Katholieke kerk in Middelharnis. In de kerststal lag een echte baby (slechts paar weken jong) die uiteraard veel bekijks trok.