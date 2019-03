Geslaagde NLdoet actie in de Kwade Hoek

Zaterdagmorgen 16 maart 2019 trotseerden 9 enthousiaste en fanatieke deelnemers de stevige wind die in de Kwade Hoek waaide om hier een bijdrage te leveren aan NLdoet. In totaal vulden zij een halve container vol afval uit een gebied van Natuurmonumenten, nog net uit een deel dat vanaf nu is afgezet voor broedvogels.

Natuurmonumenten weet als geen ander hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Als vereniging voor mensen met hart voor de natuur, kan zij niet zonder betrokken en actieve vrijwilligers. Samen met hen onderhoudt zij de natuur om hier nu en in de toekomst samen van te kunnen genieten.

De jongste deelnemer aan de actie was Jay uit Stellendam. Met zijn 11 jaar zette hij zich volledig in om de klus te klaren. Een aantal deelnemers was bekend met het fenomeen afval ruimen. Zij zetten zich met regelmatig in voor Doe Mee Samen voor schoon Goeree-Overflakkee.