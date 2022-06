Gespecialiseerd MS-verpleegkundige Janneke Roos wint Nora Holtrust prijs

Op maandag 30 mei 2022, Wereld MS-dag, werd bekend dat gespecialiseerd MS-verpleegkundige Janneke Roos van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis de Nora Holtrust MSweb-prijs heeft gewonnen. Janneke werd voor deze prijs genomineerd vanwege haar bijzondere inzet voor MS-patiënten.

In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis werkt Janneke samen met neurologen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en een diëtiste in een regionaal MS-netwerk op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Zo zorgen ze samen voor de beste zorg en steun voor MS-patiënten. Janneke is makkelijk bereikbaar en doet altijd nét dat ene stapje meer om haar patiënten te helpen. Voor de redactie van MSweb, onderdeel van MS Vereniging Nederland, staat Janneke als winnaar van de Nora Holtrust MSweb-prijs symbool voor alle andere MS Verpleegkundigen die fantastisch werk doen voor de 35.000 mensen met MS in Nederland

De Nora Holtrust MSweb-prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Uit een lange lijst kandidaten werd Janneke samen met vier anderen genomineerd voor deze prijs. Daarna kon gestemd worden op diegene die volgens het publiek het meest in aanmerking kwam. Janneke is sinds twaalf jaar als MS-verpleegkundige werkzaam in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en is de spil in de MS- zorg in de regio. Omdat Janneke ook op de buitenpoli’s van het ziekenhuis werkt, kan ze regionaal veel voor mensen met MS betekenen. Zij is de steun en toeverlaat voor een groot aantal MS-patiënten en hun naasten. Janneke biedt hen de juiste hulp en ondersteuning, in elke fase van de ziekte én dichtbij huis. Volgens degenen die haar hebben voorgedragen voor deze prijs is Janneke een goede luisteraar. Ze geeft gerichte adviezen op de persoonlijke omstandigheden van de patiënt en zoekt zaken goed uit als ze het antwoord niet direct paraat heeft. Janneke wordt gezien als een verpleegkundige die dag en nacht voor haar patiënten klaarstaat.

Vanuit het ziekenhuis werd Janneke gefeliciteerd met een bos bloemen door Mariska Shekary, medisch lid raad van bestuur CuraMare: “Wij zijn enorm blij dat Janneke samen met haar team vol compassie vormgeeft aan de zorg voor MS-patiënten in ons verzorgingsgebied. Samen zetten zij volwaardige MS-zorg voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis op de kaart. Deze prijs toont de waardering van patiënten en is daarmee een verdiende erkenning voor het fantastische werk dat ze al 12 jaar doet!”

Over MS

In Nederland hebben meer dan 35.000 mensen Multiple Sclerose (MS). MS is een aandoening in de hersenen en het ruggenmerg, waarbij op verschillende plekken ontstekingen ontstaan. De ziekte komt 2,5 keer vaker voor bij vrouwen en 80% van de patiënten is jonger dan 65 jaar. MS heeft grote impact op je leven. Door beschadiging van het centrale zenuwstelsel kun je klachten krijgen bij bewegen, zien en praten. Op dit moment is er nog geen genezing mogelijk. Wel zijn er ziekte-onderdrukkende medicijnen die zowel het aantal als de ernst van de ontstekingen in het centrale zenuwstelsel kunnen onderdrukken.