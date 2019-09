Getuigenoproep diefstal en brand in Dirksland

De politie is op zoek naar getuigen. In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 september 2019 stond omstreeks 02:30 uur een bouwcontainer in brand aan de Amberlaan in Dirksland. De politie vermoedt dat deze brand is aangestoken. In dezelfde nacht is in de bocht Havelozeweg/Honingeter een bekladding op het wegdek aangebracht.

Dinsdagmorgen is er in Dirksland een overgespoten fiets aangetroffen bij de COOP/Rabobank. Deze fiets was eerder ontvreemd in de nacht zondag 15 op maandag 16 september. Mogelijk heeft e.e.a. met elkaar te maken.

Het verzoek is of eventuele getuigen die iets hebben gezien zich willen melden en mogelijk zijn er inwoners die camerabeelden hebben waar iets op te zien is. Mocht dit zo zijn dan hoort de politie dit graag. Graag melden via 0900-8844 (terugbelverzoek) of via het e-mailformulier op politie.nl