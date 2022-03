Gevonden fietsen naar Goed voor Goed

Gevonden fietsen in de gemeente Goeree-Overflakkee gaan vanaf nu naar kringloopwinkel Goed voor Goed in Stellendam en Oude-Tonge. Inwoners kunnen tijdens openingstijden binnenlopen om te kijken of hun fiets is gevonden.

Niet-geclaimde fietsen worden na de bewaartermijn opgeknapt en verkocht als een vorm van dagbesteding in de fietsenwerkplaats van Goed voor Goed. Goed voor Goed is blij met de samenwerking. Fietsen opknappen past goed bij hun filosofie “Ook een fiets verdient een tweede kans”, aldus initiatiefnemer Joost van Welsenis. “Een fiets moet rijden, niet stilstaan.” Momenteel staan er ongeveer 25 fietsen in de opslag van de gemeente. Ze worden binnenkort overgebracht naar Oude-Tonge.

Oude werkwijze

De verantwoordelijkheid voor gevonden en verloren voorwerpen ligt in Nederland bij de gemeenten. Zo ook voor tweewielers. Tot nu toe was het zo dat gevonden fietsen – van relatief nieuw tot net niet een fietswrak - werden opgeslagen bij de gemeentewerf van Middelharnis. De goederen werden (en worden) ook gepubliceerd op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Als iemand een fiets kwijt was, kon hij op afspraak terecht. Daarnaast werden er door de gemeente af en toe kijkdagen georganiseerd. Na afloop werden de overgebleven fietsen die al langer dan de wettelijke bewaartermijn in de opslag hadden gestaan voor het goede doel verkocht.

De kijkdagen en het op afspraak bezichtigen werd door inwoners niet altijd als makkelijk ervaren om hun fiets terug te krijgen. Daarnaast had de gemeentewerf eigenlijk geen ruimte meer voor de gevonden fietsen. Ook in het kader van veiligheid was het niet meer wenselijk dat er ‘onbevoegden’ op het terrein rondliepen.

Voordelen

De nieuwe werkwijze heeft meerdere voordelen. Het wordt voor de eigenaar van de verloren fiets makkelijker om zijn of haar eigendom terug te vinden. De kringloopwinkel is – normaal gesproken – zes dagen in de week open. Goed voor Goed kan de fietsen die hun eigendom worden goed gebruiken voor de dagbesteding in hun fietsenwerkplaats in Oude-Tonge. De kringloop wil ook samenwerken met het fietsencafé waar mogelijk ook een vraag kan zijn voor de gevonden fietsen. En de gemeente maakt minder kosten, omdat de opslag niet meer in de gemeentewerf is en ook kijkdagen niet meer nodig zijn.

Procedure

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de gevonden fietsen. Dat betekent dat een vaste procedure wordt gevolgd als er ergens een fiets wordt aangetroffen: