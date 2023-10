Gewonde bij ongeval Battenoordsedijk Nieuwe-Tonge

Donderdagochtend 5 oktober 2023 omstreeks 05:05 uur vond er een ongeval plaats op de Battenoordsedijk bij Nieuwe-Tonge. Een busje was van de weg geraakt, botste tegen een boom en kwam onderaan de dijk tot stilstand.

De hulpdiensten, waaronder ambulance, politie en brandweer, rukten met spoed uit naar de plaats van het incident. De aard van de verwondingen van de bestuurder vereiste niet alleen medische bijstand maar ook de expertise van de brandweer. De hulpverleners werkten nauw samen om het slachtoffer uit het voertuig te bevrijden en te voorzien van de nodige medische zorg.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een woordvoerder van de brandweer, had het slachtoffer een open botbreuk opgelopen. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om het beschadigde voertuig te bergen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws