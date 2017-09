Gewonde bij ongeval in Sommelsdijk

Op de Westelijke Achterweg in Sommelsdijk is dinsdagmiddag 26 september 2017 een ongeval gebeurd. Ter hoogte van de Oranjestraat botsten omstreeks 16:30 uur een personenwagen en een bestelbus op elkaar. Een van de inzittenden is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

R-net lijn Rotterdam – Dirksland succesvol De introductie van R-net op de buslijn van Rotterdam Zuidplein naar Dirksland is succesvol. Het aantal reizigers op de verbinding is met gemiddeld 12% gegroeid en reizigers beoordelen de...

Rugby nieuwe zondagssport op Flakkee De Eerste Flakkeese Rugbyclub Eilanders heeft eindelijk een eigen veld. Zondag 24 september 2017 werd op Sportpark Van Pallandt in Middelharnis de allereerste rugby-competitiewedstrijd van...

Zonnige dag voor 112-dag Goeree-Overflakkee Op zaterdag 23 september 2017 was het Spuiplein in Middelharnis omgetoverd tot een ware 112-belevenis. BL Veiligheid heeft na een succesvolle eerste editie, wederom in samenwerking met...

Schuur bij Sommelsdijk wederom in brand In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 september 2017 heeft brand gewoed in een schuur aan de Staverseweg in Sommelsdijk. De schuur die schuin tegenover het politiebureau staat, stond...

Gemeente pakt verbeterpunten voor dienstverlening aan De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de klanttevredenheid over de afdeling Sociale Zaken laten onderzoeken. Alle 590 inwoners van Goeree-Overflakkee die een bijstandsuitkering ontvangen,...

Omstanders halen man uit de sloot Op de Prutweg in de polder van Sommelsdijk is woensdag 20 september 2017 een oudere man met zijn scootmobiel in de sloot terechtgekomen. Het incident gebeurde omstreeks 11:30 uur. Werklui...

Buurt klaagt over schade door heiwerkzaamheden Ouddorp De frustratie is groot onder bewoners aan de Waterweg en de Havenweg in Ouddorp. Door heiwerkzaamheden rond hun huizen, zijn scheuren in muren en vloeren ontstaan. Anderen zien hun...

Telescoopkraan in de sloot bij Sommelsdijk In de polder bij Sommelsdijk aan de Kamerweg is maandag 18 september 2017 een telescroopkraan van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. De weg is tot nader order gesloten voor alle...

Kletsnatte rode perenoogst in Ooltgensplaat Kletsnat is de oogsttijd voor fruittelers. Seizoensarbeiders moeten in de stromende regen appels en peren plukken. Zo ook in de boomgaard van Kees van de Water uit Ooltgensplaat. Hij is...

De drie brandweermannen koninklijk onderscheiden Op vrijdagavond 15 september 2017 zijn de heren Rien van Wezel uit Herkingen, Leen van Brussel uit Dirksland en Eddy Willemse uit Dirksland benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De...

