Gewonde bij ongeval op Noorddijk tussen Dirksland en Sommelsdijk

Vrijdagavond 22 december 2023, iets na 20:00 uur, kwam er een melding binnen van een ongeval op de Noorddijk in de polder tussen Dirksland en Sommelsdijk. Hulpdiensten, waaronder ambulance, politie, brandweer en het Mobiel Medisch Team werden opgeroepen.

Het betrof een eenzijdig ongeval waarbij een auto tegen een boom was gebotst. De brandweer kwam ter plaatse om de bestuurder uit het voertuig te bevrijden. Met behulp van een lier werd de auto losgetrokken, waarna het slachtoffer aan het ambulancepersoneel werd overgedragen. Ter plaatse is het slachtoffer behandeld en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Een bijrijder, die zelfstandig uit de auto kon komen, is ook voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het Mobiel Medisch Team hoefde niet ter plaatse te blijven en is direct doorgegaan naar een ander incident in Goedereede.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws