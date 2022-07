Gewonde bij woningbrand in Den Bommel

Een brand in de nacht van zondag 24 op maandag 25 juli 2022 heeft in Den Bommel een woning verwoest. Omstreeks 01:00 uur werd de brandweer voor de woningbrand gealarmeerd.

Een bewoonster is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De rest van de bewoners konden ongedeerd de woning verlaten. Het pand is voorlopig onbewoonbaar. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.