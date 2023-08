Gewonden bij ongeval op Oudelandsedijk nabij Nieuwe-Tonge

Op dinsdagmiddag 22 augustus 2023 vond er een verkeersongeval plaats op de Oudelandsedijk tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Twee voertuigen kwamen met elkaar in aanraking en kwamen vervolgens naast de weg tegen een boom tot stilstand. Hulpdiensten, waaronder ambulances, brandweervoertuigen en een traumahelikopter, werden snel ter plaatse gestuurd om assistentie te verlenen.

Volgens de informatie verstrekt door een woordvoerder van de brandweer wist één van de bestuurders op eigen kracht het voertuig te verlaten. Deze persoon werd voor nader onderzoek naar het ziekenhuis in Dirksland overgebracht. De andere bestuurder was echter bekneld geraakt en moest door de brandweer worden bevrijd. Deze ernstig gewonde persoon werd met spoed per ambulance naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam vervoerd.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws