Gewonden door losgeslagen lading op N57

Maandag 12 november 2018 is een 39-jarige man uit Dirksland lichtgewond geraakt bij een ongeval op de N57 op Voorne-Putten. Het ongeval vond plaats omstreeks 13:30 uur. De Dirkslander bestuurde een bestelbusje. Op een gegeven moment zag hij losgeslagen lading recht op zijn bus afkomen. De man bukte op tijd waardoor hij zelf niet geraakt werd door een zogenaamde metalen jib (van een kraan) dat zijn bus doorboorde. De bestelbus kwam vervolgens in botsing met een tegemoetkomende auto. Twee slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De slachtoffers zijn inzittenden van de auto. De weg is in beide richtingen een paar uur afgesloten geweest. Tweeten Previous Next De man bukte op tijd waardoor hij zelf niet geraakt werd door een zogenaamde metalen jib (van een kraan) dat zijn bus doorboorde. De bestelbus kwam vervolgens in botsing met een tegemoetkomende auto. Twee slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De slachtoffers zijn inzittenden van de auto. De weg is in beide richtingen een paar uur afgesloten geweest.

