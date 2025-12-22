Gezamenlijke handhavingsactie in natuur Goeree-Overflakkee

Het Politie Basisteam Haringvliet heeft in het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 december 2025 samen met Handhaving Voorne aan Zee en groene boa’s van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een handhavingsactie gehouden op Goeree-Overflakkee en Voorne aan Zee.

Groene boa’s zijn opsporingsambtenaren die zich bezighouden met de handhaving in natuur- en recreatiegebieden. Ze controleren bijvoorbeeld op afval dumpen, illegaal vuurtje stoken en het verstoren van de natuur. Het doel van deze gezamenlijke groene handhavingsactie is om te zorgen voor een veilige, toegankelijke en beschermde natuur voor mens en dier.

Zo hebben de medewerkers vijfenveertig controles uitgevoerd in de duinen, de bossen en op het water. Dat resulteerde in meerdere processen-verbaal, waaronder twee op grond van de Omgevingswet en twee voor overtredingen van de Visserijwet. Daarnaast werd één proces-verbaal uitgeschreven voor vissen met levend aas, twee voor het overtreden van toegangsregels en twee voor verkeersfeiten. Ook is vuurwerk in beslag genomen.

Door Internetredactie Omroep Archipel