Gezellige drukte bij 9-maandenmarkt CuraVita

Op zaterdag 22 september 2018 organiseerde verloskundig centrum CuraVita een 9-maandenmarkt. Een flink aantal moeders (in spé) en vaders (in spé) kwamen op de markt af.

Voor de (toekomstige) ouders was er een veel informatie te halen over onder andere kraamzorg, het gebruik van draagdoeken, kinderfysiotherapie en borstvoeding. Ook waren er leuke producten te koop zoals geboortekaartjes, kleding, gezonde vitaminen en make up.

Naast informatie en de verkoop van diverse producten organiseerde CuraVita ook een aantal leuke activiteiten. Het maken van een echo van je kindje was een grote trekpleister. De toekomstige moeders maakten hier gretig gebruik van en toonden met trots hun kleine aan familie en vrienden. Ook lieten veel zwangeren hun ‘dikke’ buik vastleggen op een silhouetfoto. En een rondleiding op de kraamsuites waar uitleg was over het gebruik van de kraamsuites en alles rondom de bevalling mocht niet ontbreken. Een geslaagde markt met voor ieder wat wils.