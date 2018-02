Gezellige drukte in het laboratorium van Ollie

Na een periode van 4 weken hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 van OBS Ollie B Bommel hun project over Techniek afgesloten met een veelzijdige tentoonstelling van spannende, bijzondere en ludieke proefjes. Voor de gelegenheid hadden de kleine professors hun witte jas aangetrokken en hun veiligheidsbril opgezet. Tijdens een circuit konden de vele ouders de proefjes bekijken welke de kinderen maar wat graag lieten zien. Van een ware ballonraket tot springende rozijntjes, er was van alles te zien en te ontdekken. Deze samenwerking tussen de 4 groepen was de 2e van dit schooljaar. Het volgende gezamenlijke project staat na de voorjaarsvakantie 2018 op het programma. Onderzoekend, ontwerpend en vakoverstijgend leren staan tijdens deze projecten centraal. Tweeten

