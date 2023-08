Gezocht: trouwfoto's en verhalen bij Fort Prins Frederik

Een oproep aan alle echtparen die hun geloften hebben uitgesproken of hun huwelijksfeest hebben gevierd bij het historische Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat: deel je nostalgische trouwfoto's en dierbare herinneringen.

Heb je romantische momenten gedeeld op het prachtige terrein? Of heb je je receptie of feest gevierd in de unieke zalen van het fort? De gemeente wil graag een reis terug in de tijd maken en jouw bijzondere trouwdag herbeleven.

Je bent uitgenodigd om je kostbaarste trouwfoto's, samen met je namen en trouwdatum, op te sturen. Stuur deze herinneringen vóór 10 augustus naar communicatie@goeree-overflakkee.nl en maak kans om in het speciale magazine te komen dat op 9 september wordt gelanceerd.

Maar er wordt niet alleen gevraagd om foto's. De gemeente wil ook graag een herinnering van die speciale dag op het fort horen. Deel je liefdesverhaal, of het nu een romantisch aanzoek was op de vestingwallen of een onvergetelijk feest met familie en vrienden in de zalen van het fort.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws