Gezocht, zonder rijbewijs, te snel en teveel gedronken

De politie heeft in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 mei 2020 in Dordrecht een 29-jarige man uit Oude-Tonge aangehouden. De man moet nog een gevangenisstraf uitzitten van 209 dagen. De politie was hem op het spoor gekomen na enkele verkeersovertredingen.

Omstreeks 02:00 uur zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op de A16 bij de wegwerkzaamheden tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht een auto rijden met een snelheid die beduidend hoger lag dan daar is toegestaan. Ze zien dat de auto bij Dordrecht vervolgens de N3 volgt en daar loopt de snelheid op boven de 150 km/uur terwijl er 100 is toegestaan. De auto wordt bij de afrit Dordrecht Centrum aan de kant gezet.

Bankpas

De bestuurder kan geen rijbewijs of andere legitimatiebewijs overhandigen. Hij gaf wel een naam en geboortedatum op. De agenten ruiken bovendien een alcohollucht bij de man. De blaastest geeft aan dat de bestuurder mogelijk teveel alcohol heeft genuttigd. Omdat de identiteit van de man nog niet kon worden vastgesteld werd hij gefouilleerd en daarbij werd een bankpasje aangetroffen met een andere dan de opgegeven naam. Dit pasje was wel van de bestuurder en hij gaf toe dat hij een valse naam had opgegeven. Toen bleek ook waarom: hij had geen rijbewijs en hij moest nog een gevangenisstraf van 209 dagen uitzitten. De man werd direct aangehouden.

Gevangenis

Proces-verbaal wordt opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs, de snelheidsovertreding, het rijden onder invloed van alcohol (0,6 prom.) en het opgeven van een valse naam. Hij is voor het uitzitten van zijn straf overgebracht naar de gevangenis.