Gezondheidsrisico's geitenhouderijen: de Mekkerstee wacht op kabinetsbesluit

Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat mensen die binnen 500 meter van een geitenboerderij wonen 73 procent meer kans hebben op longontsteking. Binnen een kilometer is het risico nog 19 procent hoger. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het kabinet en bekendgemaakt in december 2025, leidde tot vragen tijdens het debat op 15 januari 2026 in de Tweede Kamer over mogelijke maatregelen. Geitenboer Piet den Hertog van de Mekkerstee in Ouddorp wacht voorlopig op een reactie van de overheid voordat hij stappen onderneemt.

Tijdens het Kamerdebat uitten meerdere partijen hun zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Het kabinet heeft nog geen definitieve besluiten genomen over de precieze afstand of over maatregelen voor bestaande geitenhouderijen.

Gezondheidsraad

Volgens voorzitter Karien Stronks van de Gezondheidsraad is er aanleiding om maatregelen te nemen. “Vergeleken met andere bronnen van luchtverontreiniging is dit risico aanzienlijk,” zegt ze. De precieze oorzaak van het verhoogde risico is nog niet bekend. Waarschijnlijk speelt een combinatie van fijnstof, micro-organismen en zogenoemde endotoxinen die vanaf geitenhouderijen in de omgeving terechtkomen, een rol. Eerder concludeerde ook het RIVM dat er een verhoogd risico is, maar onenigheid binnen het kabinet leidde tot een aanvullend onderzoek.

Landelijke politiek

Linkse partijen, zoals de Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks en PvdA, willen dat er snel een afstandsnorm van 1 kilometer komt voor nieuwe bouwplannen. Volgens hen moeten geitenbedrijven wijken als woningbouwplannen binnen die afstand liggen. D66 steunt het advies van de Gezondheidsraad, maar wil eerst meer duidelijkheid over de overwegingen van het kabinet. VVD en CDA benadrukken dat het kabinet zorgvuldig moet werken, terwijl SGP, BBB en JA21 terughoudend zijn en eerst de precieze oorzaak van het verhoogde risico willen begrijpen.

Ouddorps perspectief

Ook op Goeree-Overflakkee heeft het landelijke debat gevolgen. Piet den Hertog van geitenboerderij de Mekkerstee reageert terughoudend: “Ik wil er eigenlijk niets over zeggen. Ik ben al 25 jaar geitenboer en tot nu toe is er nooit iets aan de hand geweest. We wachten eerst op de reactie van de overheid voordat er maatregelen worden genomen.” Den Hertog wijst erop dat het onderzoek vooral kijkt naar langdurig wonen in de buurt van geitenhouderijen, terwijl bezoekers bij zijn bedrijf slechts korte tijd aanwezig zijn. Ook verwijst hij naar de windrichting, die meestal van het dorp af waait. Volgens hem doet de sector zelf ook tests, die worden doorgegeven aan de Tweede Kamer.

Het kabinet werkt de komende tijd aan besluiten over afstandsnormen voor nieuwe bouwplannen en onderzoekt mogelijke stalmaatregelen voor bestaande geitenhouderijen. Tot die tijd heeft het kabinet gemeenten en provincies opgeroepen om geen uitbreidingen of nieuwe vestigingen van geitenhouderijen toe te staan.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



Door Internetredactie Omroep Archipel