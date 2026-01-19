Waterschap gaat waterkwaliteit kleine sloten testen

Waterschap Hollandse Delta gaat tussen 2026 en 2029 onderzoek doen naar de kwaliteit van water in de kleinere sloten. Het is een extra onderzoek naast het al bestaande onderzoek in grotere wateren, zoals meren en grotere sloten. Met deze uitbreiding moet meer inzicht worden verkregen in hoe schoon en gezond het oppervlaktewater in het hele werkgebied is.

Met de metingen wordt naar de biologische kwaliteit van het water gekeken. Het gaat dan om de planten en dieren in het water, zoals kleine waterdiertjes. Daarnaast wordt de chemische kwaliteit onderzocht. Hiervoor wordt gemeten welke stoffen in het water zitten, zoals pesticiden. De metingen worden uitgevoerd door waterschapslaboratorium AQUON, een samenwerking tussen negen waterschappen in Zuid- en Zuidwest-Nederland. De verwachting is dat er verschillen zijn in kwaliteit tussen kleine sloten en grotere wateren. “In de kleinere sloten is de kwaliteit van het water in een aantal gevallen schoner dan in grotere, bredere sloten. Met deze nieuwe inzichten kan het waterschap gerichter werken aan schoon en gezond water voor mens, dier, landbouw en natuur”, geeft Waterschap Hollandse Delta aan.

De hoeveelheid metingen verschilt per locatie. Op sommige meetlocaties wordt zeven keer gemeten. Dit vindt dan maandelijks van maart tot en met september plaats. Op andere plekken is twee keer meten voldoende: één keer in het voorjaar en één keer in de zomer. In het hele gebied van de Hollandse Delta wordt op 258 verschillende plaatsen getest.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



Door Internetredactie Omroep Archipel