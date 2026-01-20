Noorderlicht te zien op Goeree-Overflakkee

Op veel plekken in Nederland is maandagavond 19 januari 2026 het noorderlicht te zien geweest, waaronder ook op Goeree-Overflakkee. Op social media waren foto’s te zien van het verschijnsel boven verschillende dorpen zoals Den Bommel, Goedereede en Sommelsdijk.

Hoe dichter bij de Noordpool, hoe groter de kans om het noorderlicht te kunnen zien. Het is dan ook bijzonder dat in het zuiden van ons land en zelfs in de Alpen en in Frankrijk het verschijnsel is waargenomen.

Het noorderlicht, ook wel aurora borealis genoemd, ontstaat door uitbarstingen op de zon. Hierdoor komen grote hoeveelheden geladen deeltjes in de ruimte. Door de aantrekkingskracht van de aarde worden deze deeltjes vooral naar de noord- en zuidpool getrokken. Het magnetische veld van de aarde is daar het sterkst. Deze geladen deeltjes gaan met hoge snelheid door de atmosfeer en botsen op andere deeltjes. Daarbij komt energie vrij, met als gevolg de bijzondere kleuren in de lucht.

Als een uitbarsting sterk genoeg is, is de groen-rode gloed ook in ons land zichtbaar. Dit gaat meestal beter met een camera dan met het blote oog. In 2025 en 2026 zijn er veel zonnestormen, omdat de zon erg actief is. Daarom is het noorderlicht nu vaker in Nederland te zien dan in andere jaren.

Door Internetredactie Omroep Archipel