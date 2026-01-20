Samenwerking zorgt voor snellere hulp dichtbij huis

Op dinsdag 13 januari 2026 is een nieuw team gestart dat inwoners helpt om sneller de juiste ondersteuning te krijgen. In dit team werken verschillende hulpverleners samen om te kijken welke hulp het beste past bij de situatie van een inwoner. Het doel is om mensen sneller en dichter bij huis te helpen.

Het triageteam krijgt aanmeldingen van huisartsen en praktijkondersteuners. Zij melden inwoners aan wanneer zij zien dat iemand hulp nodig heeft. Het team bekijkt daarna samen welke ondersteuning het meest geschikt is. Dit kan gaan om vragen over opvoeding, maar ook om hulp bij beperkingen of chronische ziektes.

In het samenwerkingsverband werken het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, Kwadraad Maatschappelijk Werk, MEE Plus cliëntondersteuner en Stichting ZIJN samen. Zij doen dit in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee. Door samen te werken en kennis te delen, zorgen zij ervoor dat hulp beter vindbaar is en sneller kan worden ingezet.

De hulp en diensten van deze organisaties zijn te vinden in de Praktijkgids Positieve Gezondheid. Deze gids is verspreid onder alle huisartsenpraktijken. De gids helpt huisartsen om inwoners makkelijker en sneller door te verwijzen naar de juiste ondersteuning.

Door Internetredactie Omroep Archipel