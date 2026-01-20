Haringvlietbrug langdurig dicht: Rijkswaterstaat beantwoordt vragen in de Staver

Op dinsdag 3 februari 2026 organiseert Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst over de vernieuwing van de Haringvlietbrug. De plannen en de procedure worden toegelicht in De Staver in Sommelsdijk. Gebruikers van de brug en andere belangstellenden worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ze kunnen in gesprek gaan met medewerkers van Rijkswaterstaat en zich laten informeren.

De Haringvlietbrug heeft last van vermoeiingsverschijnselen, waardoor scheurtjes ontstaan in de stalen kokerbrug. Er zijn diverse oplossingen onderzocht, zoals het vernieuwen van het bestaande brugdek tot het bouwen van een nieuwe brug ernaast. Na onderzoek naar onder meer de kosten, hinder voor het (scheepvaart)verkeer en hoeveel tijd de werkzaamheden kosten, blijkt het vervangen van het brugdek op de bestaande pijlers het best haalbare alternatief. Dit plan wordt de komende jaren verder onderzocht en uitgewerkt. In de verkenning onderzoekt Rijkswaterstaat onder andere de effecten van de vernieuwing op de natuur en de gevolgen voor verkeer en scheepvaart.

Inwoners van Goeree-Overflakkee worden uitgenodigd om met dit project mee te denken, suggesties te doen en vragen te stellen. Rijkswaterstaat geeft aan dat alle vragen worden beantwoord en openbaar gemaakt in een reactienota. Daarin staat wat er met de ingediende reacties is of wordt gedaan. De documenten over het project zijn digitaal beschikbaar via Platform Participatie. Reageren kan tot en met maandag 2 maart 2026 per post, digitaal of mondeling.

De bijeenkomst in de Staver begint om 19:00 uur.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



Door Internetredactie Omroep Archipel