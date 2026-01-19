Meer lef, meer lol: GymPlus moet kinderen vooruithelpen

Bewegen geeft plezier en zelfvertrouwen, maar soms is hiervoor een extra zetje nodig. Met dat idee begint het Sportteam van de gemeente in februari 2026 weer met GymPlus. De lessen zijn speciaal voor kinderen uit de basisschoolgroepen 4 tot en met 7 die moeite hebben met bewegen. Tijdens de lessen gaan ze in kleine groepjes van maximaal tien personen klimmen, klauteren, balanceren en springen.

Door Connie Bestman

GymPlus is een programma van tien gratis gymlessen. Deze vinden na schooltijd plaats in de verschillende dorpen op het eiland. Er is een minimum van vijf aanmeldingen per locatie nodig om door te kunnen gaan. Het is de vierde editie van dit initiatief en de afgelopen edities leverden positieve reacties van ouders op. "We hoorden: Mijn kind vond het fijn dat er andere kinderen waren op hetzelfde niveau, dat gaf plezier en zelfvertrouwen. Ook lieten kinderen blijken dat ze het jammer vonden dat de lessenserie voorbij was", vertelt coördinerende sportcombinatiefunctionaris Chantal van der Klooster.

Herkingen is het enige dorp op Goeree-Overflakkee waar het initiatief niet wordt aangeboden. “In overleg met de plaatselijke school kwam naar voren dat GymPlus niet aansluit bij de behoeften van ouders en kinderen. In afstemming met school komt er een ander aanbod. Op dit moment lopen de voorbereidingen hiervoor nog en in maart 2026 gaat het starten."

De lessenserie vindt dit jaar plaats van 23 februari tot en met 29 mei 2026. Inschrijven kan tot en met 13 februari via de website van Gymplus. Meer informatie is verkrijgbaar via c.vanderklooster@goeree-overflakkee.nl.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



