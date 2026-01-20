Samenwerking zichtbaar tijdens open dag middelbare scholen

Op zaterdag 17 januari 2026 hielden de middelbare scholen RGO Middelharnis en CSG Prins Maurits (PM) hun jaarlijkse open dag in Middelharnis. Leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders bezochten de scholen om kennis te maken met het onderwijsaanbod en de schoolgebouwen.

Bezoekers konden terecht bij CSG Prins Maurits, het RGO College, de RGO Beroepscampus en de PM Beroepscampus. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, organiseerde Connect aparte rondleidingen. In de gebouwen waren lessen te zien, praktijklokalen waren open en docenten gaven uitleg over hun vakken. Ook hielpen huidige leerlingen mee door vragen te beantwoorden en over hun ervaringen te vertellen.

Passende school kiezen

Volgens Caroline Derksen, brugklascoördinator van het RGO College, is het voordeel dat ouders op één dag meerdere scholen kunnen bezoeken. Dat helpt bij het maken van een keuze die past bij hun kind. Ook Arjanne Zijlstra, brugklascoördinator van CSG Prins Maurits, wijst op het brede aanbod in de regio. Zij zegt dat de samenwerking tussen scholen ervoor zorgt dat leerlingen onderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun niveau en behoeften.

Proeflessen

In de komende maanden organiseren beide scholen nog proeflessen en informatieavonden. Meer informatie staat op de websites van de scholen. De landelijke aanmeldweek voor nieuwe leerlingen is van 25 tot en met 31 maart 2026. Eerder aanmelden is mogelijk. De scholen werken niet met een loting of aanmeldstop.

