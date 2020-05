GGD opent extra coronatestlocatie op Goeree-Overflakkee

GGD Rotterdam-Rijnmond bereidt zich voor om in juni dagelijks ruim 1000 inwoners te testen op het coronavirus. In juni kunnen alle Nederlanders die klachten hebben zoals verkoudheid, keelpijn of koorts zich door de GGD laten testen. De GGD opent daarom vier extra testlocaties in de regio waarvan één op Goeree-Overflakkee. Iedereen kan zelf – zonder tussenkomst van een arts – een afspraak maken.

Op Goeree-Overflakkee wordt een locatie geopend in een leegstaand bedrijfspand op bedrijventerrein Oostplaat, aan de rand van Middelharnis (Zernikeweg 28). Ook komt er een tweede testlocatie bij in Rotterdam en een in Schiedam en Nissewaard. In Schiedam wordt een testlocatie geopend in de Margriethal. Ook komt er een testlocatie in de gemeente Nissewaard. De precieze locatie wordt later deze week bekend gemaakt. De GGD beschikt daarnaast nog over twee mobiele testunits die ingezet kunnen worden. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Ik vind het belangrijk dat er nu ook een testlocatie dichtbij is, zo kunnen onze inwoners zich op een laagdrempelige manier laten testen.”

Voorwaarden locaties

Saskia Baas, directeur Publieke Gezondheid licht toe: ”We willen en moeten goed voorbereid zijn op het moment dat iedereen getest kan worden. Door de versoepeling van de maatregelen is het belangrijk om het virus onder controle te houden. Dat krijgen we onder andere voor elkaar door veel te testen. Voor de extra locaties hebben we gekeken naar een goede spreiding, zodat ze bereikbaar zijn voor inwoners vanuit de hele regio. De locaties die we gekozen hebben zijn bovendien langer in te zetten en makkelijk op te schalen als dit nodig is.”

Drive-thru

De GGD beschikt al over een testlocatie in de parkeergarage bij het Topsportcentrum Rotterdam. Baas: ‘Hier is vorige week een extra teststraat aan toegevoegd, zodat we ook hier meer mensen kunnen helpen.” De nieuwe locaties werken – net als de huidige testlocatie - volgens drive-thru concept. Als het nodig is kan de GGD opschalen naar 1820 testen per dag in de regio.

Auto

De GGD adviseert mensen met klachten om alleen en met de auto te komen. Zij hoeven dan alleen hun portier te openen voor de test. Maar ook mensen die lopend of met de fiets komen kunnen op elke locatie getest worden. Gebruik maken van het openbaar vervoer raadt de GGD af. Wie te ziek is om naar de teststraat te komen, krijgt bezoek aan huis. Hier heeft de GGD een speciaal bemonsterteam voor.

Verruiming testbeleid

Vanaf juni 2020 kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Het gaat hierbij om verkoudheid, keelpijn en/of koorts. Er komt een landelijk telefoonnummer waar mensen zich kunnen aanmelden. Telefonisch aanmelden via de GGD Rotterdam-Rijnmond is ook mogelijk. De telefoonnummers worden binnenkort bekend gemaakt. Het is belangrijk om bij klachten te testen of je het coronavirus bij je draagt. Zo krijgen we meer inzicht in de verspreiding van het virus en kunnen de GGD’en werken aan het indammen van het virus. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Het is belangrijk dat straks alle mensen met klachten getest kunnen worden op het coronavirus. Mensen met milde klachten krijgen na een test duidelijkheid of ze thuis moeten blijven om verdere verspreiding te voorkomen.”