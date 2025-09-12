GGD slaat alarm over lage vaccinatiegraad mazelen: 'Onder kritische grens'

Het is weer tijd voor de jaarlijkse inentingen tegen mazelen, maar de GGD Rotterdam-Rijnmond maakt zich zorgen over de vaccinatiegraad in de regio. Bij een vaccinatiegraad van 95 procent zijn uitbraken van ziektes zoals mazelen en kinkhoest goed te voorkomen, maar in 2022 heeft slechts 79,8% van de baby’s in de regio Rotterdam-Rijnmond de volledige reeks vaccinaties gekregen in hun eerste twee levensjaren. Hoewel dit percentage iets gestegen is ten opzichte van vorig jaar, blijft het ver onder de benodigde 90 tot 95 procent. Op Goeree-Overflakkee ligt de vaccinatiegraad iets hoger, namelijk 85,5% (hier te bekijken). Desondanks blijft het belangrijk om de vaccinatiegraad verder te verhogen om te voorkomen dat deze ziektes opnieuw de kop opsteken.

“Wat wij zien is dat in heel de regio de vaccinatiegraad in de afgelopen jaren aan het dalen is", vertelt Timo Boelsums, arts infectieziektebestrijding.

Kritische grens

Volgens Boelsums zit de vaccinatiegraad in onze regio onder de kritische grens, maar verschilt het wel een beetje per wijk. "In sommige wijken is de vaccinatiegraad heel erg laag, in sommige is die wat hoger, waardoor er meer risico's ontstaan voor de gezondheid en voor uitbraken.”

Zo zie je dat kleine, kwetsbare kinderen meer risico lopen om mazelen of kinkhoest te krijgen. “Een ander risico is dat er uitbraken ontstaan, waardoor grotere groepen ziek kunnen worden. En de mensen die zich bijvoorbeeld niet kunnen laten vaccineren, zoals echt jonge baby's of mensen met een hele kwetsbare gezondheid, lopen dan extra risico.”

Spookverhalen

De daling van de vaccinatiegraad wijt Boelsums onder andere aan de impact van sociale media. “Daar doen spookverhalen de ronde die niet waar zijn. We merken ook dat mensen steeds minder bekend zijn met de infectieziekten waar we tegen vaccineren en de risico's die dat geeft en dat mensen de overheid steeds minder vertrouwen.”

Om de trend weer om te keren, probeert de GGD meer maatwerk te leveren. “We zien dat het vaccinatiesysteem steeds wat minder aansluit bij bepaalde doelgroepen. We proberen daarom nu steeds meer naar de mensen toe te gaan, om op maat voorlichting te geven en een makkelijke mogelijkheid te bieden om zich te laten vaccineren.”

Tip voor twijfelaars

Voor mensen die twijfelen heeft Boelsums nog een tip: “Het is natuurlijk altijd goed om je te verdiepen voordat je een vaccinatiebeslissing neemt. En als je er over twijfelt, dan kun je bijvoorbeeld naar betrouwbare informatiebronnen, zoals de GGD. We zijn soms aanwezig ook in de wijken, dus stap vooral naar ons toe of bel ons."

