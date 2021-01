GGD-testlocatie Middelharnis weer heel de week open

Vanaf woensdag 27 januari 2021 is de GGD-testlocatie in Middelharnis weer 5 dagen in de week open. De teststraat is open op werkdagen van 08:30 tot 12:00 uur. Eerder paste de GGD de openingstijden aan naar 3 dagen per week omdat minder mensen zich lieten testen.

Nadat de GGD hier meerdere reacties over ontving, is de bezetting aangepast naar 5 dagen in de week. Wanneer blijkt dat er meer mensen zich willen laten testen past de GGD de openingstijden aan. Heb je coronagerelateerde klachten? Bel 0800-1202 of ga naar www.coronatest.nl voor het maken van een afspraak.