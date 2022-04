GGD verhuist coronatestlocatie Middelharnis naar Stellendam

Woensdag 6 april 2022 opent er een nieuwe coronatestlocatie in Stellendam. Inwoners kunnen dan voor een coronatest terecht in verenigingsgebouw 't Haegse Huus (Haagsestraat 4A). De testlocatie in Middelharnis is gesloten.

Reden van de verhuizing van Middelharnis naar Stellendam is dat de eigenaar het pand op de locatie in Middelharnis per 1 april heeft verkocht. Daarom kon de GGD het niet langer huren.

De GGD is verantwoordelijk voor de testlocaties

De gezondheidsdienst heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat er vooralsnog een testlocatie op het eiland blijft. De afgelopen maanden zijn de verschillende mogelijkheden op Goeree-Overflakkee onderzocht. Het verenigingsgebouw in Stellendam kwam als meest geschikt uit de bus. Het is een binnenlocatie. Dit betekent dat bezoekers eerst hun auto of fiets parkeren en lopend het gebouw binnengaan.

De testlocatie in Stellendam is van maandag tot en met zaterdag van 08:30 – 16:00 uur geopend.