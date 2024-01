GKV voortaan NGK Middelharnis

Nederlandse Gereformeerde Kerk Middelharnis, dat is de nieuwe naam van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV). De naamswijziging is een gevolg van het landelijk samengaan van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken op 1 mei vorig jaar. Op Goeree-Overflakkee was alleen een GKV actief. Van een fusie op lokaal niveau was hier dus geen sprake.

De NGK Middelharnis, gevestigd aan het Oost Voorgors 52, telt een kleine 300 leden, die verspreid op Goeree-Overflakkee wonen. De gemeente groeit en is zich aan het oriënteren op een andere plaats van samenkomst. De NGK Middelharnis is trouw aan de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Het wil ook een gastvrije gemeente zijn, waar nieuwe leden zich snel thuis voelen.

Op 31 januari start de NGK Middelharnis, samen met de PKN-hervormde gemeenten van Middelharnis en Sommelsdijk, een Alphacursus voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof. Vragen zijn welkom bij de scriba: scriba@ngkmiddelharnis.nl.



