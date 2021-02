Gladde wegen en kind met slee onder auto

Hoe goed de verschillende diensten ook hun best deden, de wegen op het eiland waren maandag 8 februari 2021 niet overal even goed begaanbaar. En als er dan ook nog eens een vrachtwagen schaart tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge dan staat het echt vast. Al met al geen pretje als je maandagmorgen de weg op moest.

De politie waarschuwt om extra voorzichtig te zijn en drukt met name ouders op het hart om goed op te letten waar hun kinderen spelen. Maandagmorgen moesten hulpdiensten uitrukken voor een ongeval met een kind. Verschillende kinderen waren van een dijk aan het glijden met een slee. De dijk bevond zich naast een autoweg. Volgens een politiewoordvoerder kwam een kind tijdens het sleeën onder een auto terecht. Ondanks dat de auto stapvoets reed heeft het 4-jarig kind verwondingen opgelopen aan het been. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.