Glasvezel buitenaf start met aanleg op Goeree-Overflakkee

Goed nieuws voor de inwoners van het buitengebied van Goeree-Overflakkee en van de kernen Achthuizen, Den Bommel en Stad aan ‘t Haringvliet. Glasvezel buitenaf gaat starten met de aanleg van glasvezel. Ondanks dat het benodigde percentage niet is behaald, is het dankzij de garantstelling van Franzen Landbouw/ Comgoed B.V. en TTW Systeem B.V. alsnog gelukt om de inwoners zekerheid te geven op de komst van het supersnelle netwerk.

Wel is het van groot belang dat het deelnamepercentage doorgroeit. Glasvezel buitenaf zal daarom de komende tijd met ondersteuning van de gemeente Goeree-Overflakkee, Woningbouwvereniging Oost West Wonen, Rabobank, Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO) en LTO de nodige inspanningen verrichten om nog zoveel mogelijk inwoners in te schrijven.

Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf: “We zijn zeer blij dat met de support van de betrokken partijen en de garantstelling van de twee ondernemers we toch glasvezel kunnen aanleggen op Goeree-Overflakkee. Dit is een unieke situatie, waar het lokale draagvlak op een zeer bijzondere manier tot uiting komt. We hebben er vertrouwen in dat de samenwerking tot de noodzakelijke groei leidt.”

Gemeente blij met de komst van glasvezel

Maandagmiddag 28 oktober 2019 werd op het Oude Raadhuis van Middelharnis het goede nieuws bekendgemaakt in het bijzijn van de ambassadeurs, lokale verkopers en Tea Both, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente is erg blij dat de aanleg van glasvezel is zeker gesteld. Tea Both licht toe: “Voor de inwoners en bedrijven is dit ongelooflijk goed nieuws. Een snelle internetverbinding is voor de ontwikkeling van het eiland ontzettend belangrijk. Ik ben blij dat het – door een gezamenlijke inspanning van inwoners, ondernemers, maatschappelijk partners en de gemeente – mogelijk is gemaakt dat er glasvezel komt!” Ook woningbouwvereniging Oost West Wonen is blij dat er glasvezel wordt aangelegd. Kees van Dam, manager vastgoed: “Wij willen dat onze huurders prettig kunnen wonen en beschikken over de juiste voorzieningen. Glasvezel zorgt voor een snelle verbinding en dat is nodig voor o.a. veiligheid en zorg op afstand in de toekomst.”

Alsnog aanmelden

Bewoners die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om zich aan te melden maar wel graag glasvezel willen, krijgen tot 31 december 2020 de mogelijkheid zich aan te melden zonder de extra aansluitkosten van minimaal €995,00. Aanmelden kan door een abonnement af te sluiten bij één van de zes dienstaanbieders: Caiway, CBizz, Delta, Helden van Nu, Kliksafe of Online.nl.

Aanbod bedrijventerreinen

Na de succesvolle campagne in het buitengebied en de drie kernen gaat Glasvezel buitenaf verder met de voorbereidingen voor de volgende fase: een aanbod voor de industrieterreinen op Goeree-Overflakkee. De industrieterreinen ontvangen begin januari een aanbod.

Kijk voor meer informatie op de website: www.glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/goeree-overflakkee.