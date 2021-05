Glasvezel Informatiepunt Dirksland officieel geopend

Zaterdag 1 mei 2021 is het Glasvezel Informatiepunt Dirksland officieel geopend door wethouder Tea Both – Verhoeven van gemeente Goeree-Overflakkee en Piet Grootenboer, directeur DELTA Fiber Netwerk. Hetzelfde moment is gebruikt als startsignaal voor de fotowedstrijd voor inwoners van Dirksland, Herkingen en Melissant waar maar liefst 50 euro mee kan worden gewonnen.

Met de versoepeling van de coronamaatregelen mogen winkels weer open. Hierdoor kan ook het Glasvezel Informatiepunt aan de Ring 119 in Dirksland open. Hulp nodig bij het maken van een keuze voor een telecomaanbieder, abonnement of een andere vraag over glasvezel? De adviseur staat voor u klaar.

De openingstijden zijn woensdag tot en met vrijdag van 11:00 tot 18:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.

Half april is de glasvezelcampagne in Dirksland, Herkingen en Melissant gestart. Als 35% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en vóór 14 juli 2021 een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel in Dirksland, Herkingen en Melissant. Kijk voor meer informatie over de glasvezelcampagne in Dirksland, Herkingen en Melissant op gavoorglasvezel.nl.

Maak kans op 50 euro, te besteden bij een lokale ondernemer

De blauwe Dino van Delta Fiber is een opvallende verschijning. Eerder stond een metershoog exemplaar in Oude-Tonge en in Dirksland. De kleine versie van de Blauwe Dino heeft zich op drie verschillende plaatsen laten zien. Namelijk in Dirksland, Melissant en Herkingen. Ben je inwoner van een van deze plaatsen en kan je vertellen waar de Dino is gemaakt? Bijvoorbeeld bij de molen van Dirksland? Of bij de haven van Herkingen? Klik hier om je antwoord in te sturen en kans te maken op 50 euro. FlakkeeNieuws en Delta Fiber geven gezamenlijk maar liefst 3x 50 euro weg! De actie duurt tot 10 mei 2021. De winnaars worden bekendgemaakt in de uitzending van FlakkeeNieuws Live op maandagavond 10 mei 2021 tussen 19:00 - 20:00 uur.