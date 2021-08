Glasvezel nu ook op de rest van Goeree-Overflakkee aan te vragen

DELTA Fiber Netwerk start een glasvezelcampagne in Middelharnis en Sommelsdijk en in Goedereede, Ouddorp en Stellendam. Als per dorp 35% van de inwoners ja zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk door vóór 10 november 2021 een abonnement af te sluiten bij één van de telecomaanbieders, komt er ook glasvezel in deze dorpen.

Aanmelden kan eenvoudig via: gavoorglasvezel.nl.

DELTA Fiber Netwerk is in september 2019 gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied en in de dorpen Achthuizen, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet. Hier is de aanleg bijna gereed. In de dorpen Nieuwe-Tonge, Oude-Tonge en Ooltgensplaat zal na de zomervakantie de aanleg starten. Daarna zijn Dirksland, Herkingen en Melissant aan de beurt.

Blauwe dino’s luiden nieuw tijdperk in

De grote blauwe dino’s waren de afgelopen week niet te missen bij Dorpstienden in Ouddorp en bij De Staver in Sommelsdijk. Deze dino’s kondigen een nieuw tijdperk aan voor Goeree-Overflakkee; een tijdperk met internet via glasvezel. Juist in deze tijd, waarin veel mensen thuiswerken, studenten online les krijgen en we steeds vaker met elkaar videobellen, ervaren we hoe belangrijk een stabiele en snelle internetverbinding is. Het houdt ons verbonden met elkaar.

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd

Inwoners van Middelharnis en Sommelsdijk en Goedereede, Ouddorp en Stellendam die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting worden persoonlijk geïnformeerd door middel van een brief. Op de website gavoorglasvezel.nl kan men een postcodecheck doen om te zien of het adres in aanmerking komt voor het aanbod. Sluiten inwoners van deze dorpen vóór 10 november 2021 een abonnement af, dan is de glasvezelaansluiting gratis. Het enige dat men betaalt zijn de abonnementskosten voor internet, tv en/of bellen bij de telecomaanbieder.

Glasvezel Informatiepunt

Op woensdag 1 september 2021 wordt een Glasvezel Informatiepunt geopend aan het Zandpad 70 in Middelharnis. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over glasvezel of hulp krijgen bij het afsluiten van een abonnement. Het Glasvezel Informatiepunt is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 11:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur. De officiële opening vindt plaats op zaterdag 4 september 2021 en wordt gedaan door wethouder Tea Both en Piet Grootenboer, directeur DELTA Fiber Netwerk.

Onafhankelijk en open netwerk met zeer hoge snelheden

DELTA Fiber Netwerk biedt een open netwerk aan. Naast de eigen merken DELTA en Caiway zijn ook andere telecomaanbieders welkom op het netwerk. DELTA Fiber Netwerk legt in Nederland glasvezelnetwerken aan met de nieuwste generatie glasvezeltechniek. Vanaf nu zijn ook voor de inwoners van Goedereede, Middelharnis, Ouddorp, Sommelsdijk en Stellendam zeer hoge snelheden – tot wel 10 Gbps – mogelijk. Dat is heel snel en zorgt ervoor dat klanten van het netwerk nu en in de toekomst zorgeloos online kunnen zijn.

Kijk voor meer informatie over de glasvezelcampagne in Goedereede, Middelharnis, Ouddorp, Sommelsdijk en Stellendam op gavoorglasvezel.nl.