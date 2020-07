Op donderdagmiddag 23 juli 2020 is er een ongeval gebeurd aan de Emmaweg in Ouddorp. Een glazenwasser was van hoogte gevallen. Direct werd 112 gebeld waarop de ambulance, politie, het traumateam per helikopter en brandweer werden opgeroepen.

De man kwam met zijn benen klem te zitten, hij moest door brandweerlieden worden bevrijd. Het slachtoffer werd met een spoedtransport overgebracht naar het EMC in Rotterdam.