GO-Classic stopt na tien edities

Het bestuur van Stichting GO-Classic heeft besloten na tien jaar te stoppen met het organiseren van de GO-Classic. Elk jaar een wielertoertocht van deze omvang organiseren, werd een te grote opgave voor de organisatoren, die dit op vrijwillige basis deden.

Als evenement is de GO-Classic sinds het begin, in 2013, sterk gegroeid terwijl de middelen steeds beperkter werden. Daarnaast werd het bestuur geconfronteerd met steeds strengere regelgeving, die de druk op de organisatie verder vergrootte. Bovendien bleek het steeds lastiger voldoende vrijwilligers te krijgen en daalden de sponsorinkomsten gestaag. Die omstandigheden, gevoegd bij het afnemende bedrag dat na aftrek van alle kosten voor de goede doelen overbleef, heeft ertoe geleid dat de GO-Classic 2023 de laatste editie is geweest.

Het bestuur zegt trots te zijn op wat zij met tien edities GO-Classic hebben weten te bereiken. In totaal kon de Rotaryclub Goeree-Overflakkee, waar de stichting deel van uitmaakt, meer dan € 130.000,- aan veertien goede doelen doneren. Dat waren lokale goede doelen, maar ook doelen op nationaal en internationaal gebied.

De GO-Classic kreeg bovendien meteen na de eerste editie de hoogste kwaliteitsscore van de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU): het predicaat ‘Extra Goed Geregeld'. Er waren het afgelopen decennium heel wat wielrenners van buiten Goeree-Overflakkee, zelfs uit het buitenland, die meefietsten. Het bestuur dankt iedereen die de GO-Classic een warm hart toedraagt, voor het meefietsen, voor een sponsorbijdrage of voor welke wijze van ondersteuning ook. En als Rotaryclub Goeree-Overflakkee gaan zij weer op zoek naar een nieuw fundraisingevenement.

Zaterdag 20 januari 2024 is een interview met het bestuur te beluisteren op de streekradio in het programma Sport Lokaal.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws