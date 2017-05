GO-markt wordt ingericht in bibliotheek Middelharnis

Schilders, bouwmensen, een elektricien en andere techneuten; er wordt hard gewerkt aan de inrichting van de GO-markt in de bibliotheek van Middelharnis. De GO-markt is de plaats waar iedere inwoner van Goeree-Overflakkee alle informatie over werk, werkgelegenheid, onderwijs en economie vindt en indien nodig ondersteuning krijgt bij het verwerven van betaald werk.

Als locatie voor de GO-markt is gekozen voor de bibliotheek in Middelharnis (Kerkepad 11). Dit is een goed bereikbare, laagdrempelige, centrale locatie, die gedurende de gehele week voor een grote variëteit aan activiteiten (binnen de doelstelling van de GO-markt) beschikbaar is.

Er wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de bibliotheek en de inrichting van de GO-markt. Boekenkasten zijn verplaatst, er zijn nieuwe wanden gezet, de muren zijn geverfd en digitale toegangspunten en werkplekken zijn gerealiseerd. De nieuwe wanden zijn gemaakt en geplaatst door leerlingen van Bouwmensen (vestiging Schoolstraat Middelharnis).

De inrichting van het algemene deel van de GO-markt wordt gedaan aan de hand van de kleuren van de branche indeling zoals die voor het VMBO is ontwikkeld. Voor elke branche wordt een deel van de ruimte ingericht met schermen voor bedrijfs- en opleidingspresentaties. Daarin zijn straks per branche ook alle werkmogelijkheden op Goeree-Overflakkee en directe omgeving zichtbaar, zoals vacatures, stagemogelijkheden, opleidingsplekken en vrijwilligerswerk. Deze informatie is voor iedere werkzoekende (werkloos of werkend) toegankelijk.

Workshops, groepspresentaties, beroepsoriëntaties en trainingen (voor bijvoorbeeld werkzoekenden en schoolklassen) behoren ook tot de mogelijkheden van deze ruimte. Naar verwachting is de GO-markt eind mei volledig operationeel, zodat hier de match tussen werkaanbod en werkvraag snel kan worden gemaakt.

Wilt u meer informatie over de GO-markt of heeft u vragen? Neem dan contact op met arbeidsmakelaar Rolf Grielen (r.grielen@goeree-overflakkee.nl). U kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer 14 0187.