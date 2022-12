GO Sport laat 234 kinderen nieuwe sporten ontdekken

In november 2022 nam een groot aantal kinderen op Goeree-Overflakkee gratis deel aan verschillende sportactiviteiten. Door 'GO Sport' konden de kinderen 4 proeflessen volgen om kennis te maken met nieuwe sporten. GO Sport is een initiatief van het Sportteam GO van de gemeente, in samenwerking met sportverenigingen.

Kinderen op Goeree-Overflakkee konden zich in oktober inschrijven voor 17 verschillende sporten. Denk dan bijvoorbeeld aan kickboksen, badminton, turnen, freerunning, dans of karate. Uiteindelijk deden 234 kinderen in november mee aan dit sportieve project. Een groot succes dus.

Kennismaken met het sportaanbod op het eiland

Het doel van GO Sport is om kinderen te enthousiasmeren en op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het sportaanbod op Goeree-Overflakkee. Het motiveert kinderen om eerder lid te worden bij de organisatie waar ze de lessen hebben gevolgd.

Ieder jaar zijn er meer verenigingen die hun activiteiten aanbieden bij GO Sport. Hierdoor krijgen steeds meer kinderen uit alle dorpen de mogelijkheid om het sportaanbod te ontdekken. Het Sportteam GO hoopt dat er bij de volgende GO Sport-ronde nog meer verenigingen proeflessen willen aanbieden.

Interesse?

GO Sport wordt 2 keer per jaar georganiseerd. In maart/april 2023 is de volgende ronde. Heeft u als vereniging interesse om mee te doen aan GO Sport? Of heeft u andere vragen op het gebied van sport? Neem dan contact op met Dennis Zwarts (Combinatiefunctionaris Sport) via d.zwarts@goeree-overflakkee.nl of 06-46745567.