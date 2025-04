GO Tulpentocht, wandelen en fietsen langs bloeiende tulpen in de polder

Zaterdag 12 april 2025 wordt de jaarlijkse GO Tulpentocht gehouden, een evenement dat inmiddels elf edities op de teller heeft staan. Dit jaar wordt de tocht voor het eerst georganiseerd door GO Sport Events. Erik Peeman, organisator bij GO Sport Events, sprak met ons over de voorbereidingen, het weer, de deelnemers en de bijzondere sfeer die dit evenement keer op keer creëert.

Beluister hier de audio.

Tulpen in bloei

De Tulpentocht draait natuurlijk om de iconische bloemenvelden in de regio en Peeman heeft goed nieuws: "De vroege tulpen zijn al in bloei en de verwachting is dat de rest van de velden de komende week ook opengaan. Volgende week zullen we dus prachtige bloemenvelden op de Goeree-Overflakkee hebben." Hoewel het weer altijd een bepalende factor is voor de bloei, lijkt het erop dat de tulpen dit jaar op tijd zullen zijn voor het evenement. "We zitten op een datum waarvan we voor 80% zeker zijn dat we bloeiende tulpen zullen hebben. De droogte werkt mee, de boeren zorgen goed voor de velden, en het mooie weer helpt ook."

Wandelen en fietsen langs de bloemen

De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende routes: drie wandelafstanden van 11 km, 16 km en 17,5 km, en een fietsroute. Peeman is enthousiast over het aantal inschrijvingen tot nu toe. "We zitten op dit moment op 1850 deelnemers, waarvan de meeste voor de 11 km wandelen. Het belooft dus een drukke, maar gezellige dag te worden in de polder." Hij benadrukt ook dat de deelnemers kunnen rekenen op een goede verzorging langs de route, met stempelposten die voorzien in koffie, snacks en zelfs live muziek. "We hebben verschillende koren die onderweg zullen zingen, wat de sfeer echt ten goede komt."

Verkeer en bereikbaarheid

Met bijna 2000 deelnemers wordt het druk in de regio. Peeman waarschuwt voor mogelijke verkeersoverlast. "De N59 is deels afgesloten, dus er zijn omleidingen. We adviseren deelnemers zoveel mogelijk op de fiets te komen of samen te carpoolen." Er wordt extra parkeergelegenheid gecreëerd, onder andere op grasvelden rondom de start- en finishlocaties, om de drukte te spreiden.

Goede doelen en vrijwilligers

Naast de tulpen en de sportieve prestaties staat de GO Tulpentocht ook in het teken van goede doelen. Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan Kika en de Memory Walk (wandelen tegen dementie). Peeman vertelt: "We werken samen met vrijwilligers die zich inzetten voor deze doelen, en het is mooi om te zien hoe iedereen zich zo betrokken voelt bij het evenement." De organisatie is druk met de laatste voorbereidingen, waarbij 60 tot 70 vrijwilligers op de dag zelf helpen om alles in goede banen te leiden.

Laatste oproep voor twijfelaars

Met nog een paar dagen te gaan, roept Peeman iedereen op zich in te schrijven: "Twijfel niet, het wordt een prachtige dag. De tulpen komen uit, het weer is goed, en het is een geweldige manier om te genieten van de polder." Inschrijven kan nog via de officiële website van de GO Tulpentocht: www.gotulpentocht.nl.

Met de bloemen in volle bloei en de enthousiaste deelnemers in het vooruitzicht, belooft de 12e editie van de GO Tulpentocht een succes te worden.

Sport Lokaal presentator Tim Hoek sprak met organisator Erik Peeman.

