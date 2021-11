Goed nieuws voor de laatste dorpen, glasvezel komt er

Goed nieuws voor de inwoners van Goedereede, Middelharnis, Ouddorp, Sommelsdijk en Stellendam. Tijdens de glasvezelcampagne zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen om ook in deze dorpen glasvezel aan te leggen. Naar verwachting start de aanleg in het tweede kwartaal van 2022.

Heel Goeree-Overflakkee aangesloten op glasvezel

Wethouder Tea Both is erg blij met het goede nieuws: “Ik ben verheugd dat naast het buitengebied en de dorpen uit de eerdere fases, nu ook Goedereede, Middelharnis, Ouddorp, Sommelsdijk en Stellendam worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Daarmee is straks heel Goeree-Overflakkee voorzien van een snelle en stabiele internetverbinding. Daar ben ik trots op, want glasvezel is echt een meerwaarde voor de leefbaarheid én belangrijk voor de toekomst van het eiland.”

Piet Grootenboer, directeur DELTA Fiber Netwerk en oud-Flakkeeënaar: “Dit is fantastisch voor de inwoners van Goedereede, Middelharnis, Ouddorp, Sommelsdijk en Stellendam. Nu er glasvezel komt hebben zij straks ook toegang tot snel en stabiel internet. En hoe mooi is het dat daarmee het hele eiland van glasvezel is voorzien? Ik ben dan ook trots dat ik als oud-Flakkeeënaar glasvezel naar heel Goeree-Overflakkee heb mogen brengen. Het is mooi om te zien dat de saamhorigheid op het eiland nog even groot is als vroeger!”

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd

Alle inwoners van Goedereede, Middelharnis, Ouddorp, Sommelsdijk en Stellendam die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws.

Kijk voor meer informatie op gavoorglasvezel.nl.