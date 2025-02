Goed nieuws voor starters op Goeree-Overflakkee: starterslening verruimd

Op initiatief van CDA-raadslid Tim Jochems is de maximale hoogte van de starterslening verruimd van €30.000,- naar €40.000,-. De lening wordt beschikbaar voor woningen met een maximale koopsom tot de landelijke betaalbaarheidsgrens van €405.000. In de raadsvergadering van 30 januari 2025 is het amendement van het CDA, mede ingediend door SGP, PvdA en GOLV, met een nipte meerderheid van 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.

Naast de verruiming van de starterslening riep Jochems ook op tot meer aandacht voor de bouw van starterswoningen. Hij benadrukte het belang van betaalbare woningen en alternatieve oplossingen zoals studio’s en flexwoningen, speciaal voor jongeren.

"Jongeren moet je op het eiland zien te houden"

De 29-jarige Tim Jochems uit Oude-Tonge weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om een woning te vinden. "Als jongeren geen kans krijgen om hier een huis te kopen, trekken ze weg. Jongeren en jonge gezinnen moet je op het eiland zien te houden. Zij houden onze dorpen levendig en zijn hard nodig op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in het ziekenhuis en andere belangrijke sectoren," aldus Jochems.

De verhoging van de starterslening kost de gemeente slechts €50,- extra per lening, maar de opbrengst is volgens Jochems veel groter. "Als starters hier kunnen blijven wonen, levert dat enorm veel op. Het is goed nieuws dat er een meerderheid was, al heb ik me verbaasd dat alle oppositiepartijen tegen stemden. Juist nu is het belangrijk om jongeren een steuntje in de rug te geven."

Lokaal CDA blijft bouwen aan kansen voor starters

Het lokale CDA is blij dat de starterslening is aangepast aan deze tijd en niet achterblijft bij omliggende gemeenten. Maar een lening alleen is niet genoeg: er moeten vooral méér starterswoningen komen. "Je kunt jongeren geen toekomst bieden als er geen huizen zijn. Daarom moeten we doorpakken met de bouw van betaalbare woningen in alle kernen. Dit heeft voor ons de hoogste prioriteit en gelukkig wordt er de komende jaren fors gebouwd op ons eiland," aldus Jochems.

Volgens Jochems moeten we blijven zoeken naar extra kansen, zodat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar komen op het hele eiland. "Denk aan studio’s en kleine appartementen in de oude Technische School in Middelharnis, flexwoningen voor jongeren in Ouddorp waar reguliere bouw lastiger is, en extra plannen voor betaalbare woningen in Stellendam en kleinere kernen via het 'straatje erbij'. Het is belangrijk dat er niet alleen gebouwd wordt, maar dat deze woningen ook écht betaalbaar en toegankelijk zijn voor starters. Alleen zo houden we jongeren hier en investeren we in de toekomst en leefbaarheid van ons eiland."



Door Internetredactie Omroep Archipel