Goed voor Goed, een voorbeeld van sociale activatie

Kringloopwinkel Goed voor Goed zet belangrijke stappen vooruit in de groei van traditionele kringloop naar circulaire ambachtsplaats waar hergebruik van goederen en grondstoffen de boventoon voert. Een gewonnen geldbedrag van 75.000 euro helpt bij het verwezenlijken van dat doel.

Rondleiding

Op dinsdag 5 november 2019 kregen bezoekers vanuit Rijkswaterstaat en medewerkers van de gemeente Hoeksche Waard een rondleiding over de locaties van Goed voor Goed. Wethouder Tea Both-Verhoeven sprak de bezoekers toe: “We zijn erg blij met initiatieven zoals Goed voor Goed. De plannen om door te groeien naar een circulaire ambachtsplaats passen goed bij het DNA van het eiland: we willen vooroplopen in duurzaamheid en innovatie. We zien uit naar een mooie doorontwikkeling van deze waardevolle stichting.”

Directeur van Goed voor Goed, Joost van Welsenis: “Als je iedere dag hard met elkaar werkt aan Goed voor Goed, dan ga je onze aanpak normaal vinden. Maar bij zo’n rondleiding krijg je terug dat het écht uniek is wat we hier neerzetten. Daar ben ik trots op.” Op de vraag wat het belangrijkste product is van Goed voor Goed antwoord Joost resoluut: “Gelukkige mensen!”

De deelnemers aan de rondleiding reageren enthousiast: “Hier kunnen we wat van leren, de inspiratie die we opgedaan hebben nemen we mee. Het is een prachtig voorbeeld van sociale activatie!”

Prijsvraag

Goed voor Goed deed eerder met de gemeente Goeree-Overflakkee mee aan de landelijke prijsvraag ‘ontwikkeling circulaire ambachtscentra’, onderdeel van het Rijksprogramma VANG (Van Afval naar Grondstof). En met succes, het plan was één van de tien winnende inzendingen, onder andere door de sociale component en omdat in het plan de mens centraal staat. Het plan van Goed voor Goed richt zich op drie stappen in de keten van hergebruik: voorkomen dat spullen afval worden door inzameling van goederen, demonteren en na-scheiden van afval; het terug in de markt brengen van herbruikbare goederen en onderdelen en grondstoffen hergebruiken voor een nieuwe bestemming.

Doorontwikkeling

De stappen worden de komende twee jaar verder ontwikkeld. April 2019 is bijvoorbeeld een kleine inzamellocatie geopend op de milieustraat in Middelharnis. In de speciale zeecontainer kunnen mensen hun bruikbare spullen inleveren bij personeel van Goed voor Goed. Ook wordt aan inzameling van herbruikbare grondstoffen gedacht, zoals het demonteren van kozijnen met glas of meubels.

Samen met lokale bouwpartners, eigen werkkrachten en kleine klussers wil Goed voor Goed daarnaast investeren in een ‘doe het samen winkel’ waar recyclebare bouwproducten aangeboden worden. Ook wil Goed voor Goed een innovatiewerkplaats inrichten waar zowel het nog op te zetten bouw- en innovatienetwerk, als leerlingen van scholen op het eiland en geïnteresseerde buitenstaanders gebruik van kunnen maken. De werkplaats kan gebruikt worden voor lessen over duurzaamheid en productinnovatie en in de werkplaats kunnen (ingezamelde) ruwe grondstoffen gebruikt worden om bijvoorbeeld bouwproducten van te maken. Goed voor Goed zal hiermee een kenniscentrum vormen voor de bouwnijverheid en de creatieve klusnijverheid op het gebied van circulariteit.

Geschiedenis

Goed voor Goed is in 2012 opgericht door de maatschappelijk gedreven ondernemer Joost van Welsenis, naar aanleiding van een eerste samenwerking met het Tomashuis op Goeree-Overflakkee. Een woon-, zorglocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze eerste samenwerking heeft zich vertaald naar een kringloopcentrum met een sterke sociaal maatschappelijke basis. De afgelopen jaren heeft het kringloopcentrum van Goed voor Goed zich uitgebreid tot een brede kringloopinstelling met verschillende locaties en samenwerkingen met zorginstellingen en scholen op het eiland.

Meer informatie over Goed voor Goed vindt u op goedvoorgoed.nl.