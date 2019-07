Goed voor Goed en gemeente winnen landelijke prijsvraag

Bijna iedere gemeente heeft wel een milieustraat, kringloopwinkel, ambachtswerkplaats en een Repair Café. Om te experimenteren hoe de samenwerking tussen deze partijen versterkt kan worden, is er budget beschikbaar gesteld door het Rijk. Kringloopwinkel Goed voor Goed deed samen met de gemeente Goeree-Overflakkee mee aan de landelijke prijsvraag 'ontwikkeling circulaire ambachtscentra'. En met succes, het bleek één van de winnende inzendingen.

De prijsvraag, onderdeel van het Rijksprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof), bestond uit het maken van een plan over de ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum. Er kon budget worden aangevraagd waarmee het plan gerealiseerd kan worden. De gemeente Goeree-Overflakkee en Goed voor Goed sloegen de handen ineen en stelden een plan op.

Circulair ambtscentrum

Een circulair ambtscentrum brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo wordt er bijvoorbeeld afval gescheiden en gerecycled, door reparaties en hergebruik. Herbruikbare materialen en producten blijven zo langer in gebruik en onnodig verbranden wordt voorkomen. Het vermindert de hoeveelheid huishoudelijk restafval en de uitstoot van CO2. Ook ontstaan er nieuwe werkgelegenheidskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, leerwerkplekken voor praktijkgerichte opleidingen en ruimte voor upcycling en ambachten.

Beoordeling

Het door Goed voor Goed en de gemeente Goeree-Overflakkee ingediende plan behoort volgens de jury tot één van de best beoordeelde plannen van deze prijsvraag. De jury beschrijft het plan als volgt: "In dit plan staan mensen centraal die met de juiste begeleiding een plek hebben kunnen vinden in de maatschappij. Die duidelijke koppeling met milieudoeleinden maakt dat dit plan interessant is voor het verkenningsonderzoek. Er wordt een duidelijke visie neergezet met een doorkijk naar 2025."

Door het winnen van deze prijsvraag wordt een bedrag van € 75.000,- toegekend aan Goed voor Goed. Dit bedrag is bedoeld om het ontwikkelproces naar een circulair ambachtscentrum te ondersteunen, bijvoorbeeld door het inhuren van expertise. Het is een prachtige stimulans om het ingediende plan ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Goed voor Goed

De beschreven uitgangspunten van een circulair ambachtscentrum sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van kringloopcentrum Goed voor Goed. Deze organisatie is in 2012 opgestart door zorgondernemer Joost van Welsenis. Zijn doel is om ondernemingen op Goeree-Overflakkee op te richten en te exploiteren, die gericht zijn op hergebruik. Dit gebeurt via kringloopwinkels, herstellingswerkplaatsen, verkoop van streekproducten en detachering van medewerkers. Met detachering van medewerkers creëert Goed voor Goed werkgelegenheid voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Al eerder is er een samenwerking gestart tussen Goed voor Goed en de gemeente Goeree-Overflakkee. Sinds dinsdag 9 april 2019 kunnen de bezoekers van de milieustraat in Middelharnis hun bruikbare spullen inleveren bij personeel van Goed voor Goed. Doel van de samenwerking is om meer spullen een tweede leven te geven.

Vervolg

Vanuit het Rijk is inmiddels een opdracht geformuleerd. Op basis daarvan gaat Goed voor Goed, in samenwerking met de gemeente, aan de slag met de realisatie van een circulair ambachtscentrum.