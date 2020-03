Goed voor Goed opent haar deuren in Stellendam

Per 1 maart 2020 is Goed voor Goed gestart met een nieuwe vestiging in Stellendam. Na twee succesvolle kringloopwinkels en werkplaatsen was er op de westkant van het eiland nog ruimte voor uitbreiding. Deze uitbreiding is gevonden op Delta-Industieweg 38 in Stellendam (waar eerder al een kringloop was).

De opbouw van de werkplaatsen en de winkel vindt de komende weken plaats. Dit betekent dat er nog geen spullen kunnen worden gebracht of dat er spullen opgehaald kunnen worden. Vanaf 1 april 2020 kunnen er goederen ingeleverd gaan worden. Dit kan van woensdag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur.

De verwachting is dat in juni 2020 de winkel open zal gaan. De openingstijden worden woensdag t/m zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Heeft u interesse om uw steentje bij te dragen bij Goed voor Goed in Stellendam, zoekt u zinvolle dagbesteding of gewoon een fijne werkplek? Neem dan contact op via 0187-785180 of stellendam@goedvoorgoed.nl.