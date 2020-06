GoedvoorGoed opent vestiging Stellendam

Woensdag 17 juni 2020 opende GoedvoorGoed de nieuwe vestiging in Stellendam. Na Sommelsdijk en Oude-Tonge is dit de derde kringloopwinkel van GoedvoorGoed. Toen begin maart de eerste voorbereidingen begonnen gooide Corona al direct roet in het eten. Met behulp van een enthousiast team van eigen medewerkers en vrijwilligers kon men, met diverse aanpassingen, toch doorgaan en creeerde men er, in betrekkelijk korte tijd, een enorme grote kringloopwinkel. Het voordeel van de grote ruimte was dan ook wel dat men veilig kon werken en alle voorzorgsmaatregelen goed kon toepassen.

Er zijn woonkamers gecreëerd, werkplaatsen gemaakt, stellages opgebouwd, goederen uitgezocht en intussen al veel contacten gelegd want de belangstellenden stonden elke dag te kijken hoever de vorderingen waren.

Het team van Stellendam kijkt er naar uit iedereen te ontvangen in de nieuwe winkel. De winkel is gevestigd aan de Delta Industrieweg 38 in Stellendam (Industrieterrein). De openingstijden van de winkel zijn: Maandag - zaterdag van 10:00 - 16:00 uur. Goederen inleveren: Maandag - zaterdag van 10:00 - 15:30 uur.

Vanwege het coronavirus is men verplicht om de geldende regels te aan te houden. Er mogen maximaal 20 klanten tegelijk de winkel in. Een mandje is verplicht. Bij verkoudheid of griepklachten blijft men thuis en bij voorkeur komt men alleen. Een grote opening zal hierdoor ook later pas plaatsvinden.

Bij de andere vestigingen van GoedvoorGoed zijn de openingstijden en de tijden van inname weer terug naar de oude vertrouwde tijden.

Winkel GoedvoorGoed Sommelsdijk: maandag t/m vrijdag 10:00 – 17:00 uur en zaterdag 10:00 - 16:00 uur

Inname goederen Sommelsdijk: maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 15:30 uur en zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur.

Winkel GoedvoorGoed Oude-Tonge maandag t/m zaterdag 10:00 - 16:00 uur

Inname goederen Oude-Tonge maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 15:30 uur en zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur

De medewerkers komen ook weer spullen bij u thuis ophalen. Om hun gezondheid te kunnen waarborgen, vragen ze u om de spullen buiten neer te zetten. Zo vermijdt men direct contact, maar kunnen de de spullen toch een mooi tweede leven krijgen. Voor het maken van een afspraak is mailen het beste naar afspraken@goedvoorgoed.nl.