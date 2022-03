Goeree-Overflakkee bereidt opvang in Dirksland voor

De gemeente Goeree-Overflakkee is in nauwe samenwerking met CuraMare en Oost West Wonen/Sjaloom Zorg begonnen om drie locaties in Dirksland klaar te maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Het gaat om het voormalig zorgcentrum Geldershof. Daarnaast zijn ook Elkersweide en Molenzicht in beeld. Over deze twee locaties is overleg met de huidige en toekomstige gebruikers, respectievelijk Stichting Sjaloom Zorg en Zeeuwse Gronden. Het streven is dat de eerste appartementen volgende week al klaar zijn voor bewoning. In de Geldershof gaat het om 44, Elkersweide 16 en Molenzicht om 14 appartementen. Dit zijn appartementen die niet in de reguliere verhuur komen, de opvang van vluchtelingen op deze locaties heeft geen effect op het woningaanbod op Goeree-Overflakkee. Hoeveel vluchtelingen er uiteindelijk onderdak kunnen vinden, is nog niet duidelijk.

Leegstaande panden

De afgelopen week zijn er op verschillende locaties in de gemeente hartverwarmende initiatieven ontstaan om vluchtelingen op te vangen. De gemeente is gelijktijdig zelf in gesprek gegaan met CuraMare en Oost West Wonen, als eigenaren van groter leegstaand vastgoed. In Dirksland is vorig jaar woonzorglocatie Bestenwaerd in gebruik genomen, waardoor er enkele panden leegstaan. Er is nog wel wat werk nodig om de complexen klaar te maken voor bewoning. Dat wordt nu geregeld. Er is op dit moment nog geen concrete hulpvraag voor vrijwilligers/helpende handen, maar dat kan snel veranderen. De Geldershof is tot 1 september 2022 beschikbaar. Voor de andere twee locaties is de einddatum nog niet bekend. De gemeente gaat samen met de kerken, zorginstellingen en de woningcorporatie op zoek naar de mogelijkheden voor de periode daarna.

Registratie

Daarnaast zijn er ook particuliere opvanginitiatieven. Zo komen er op korte termijn vluchtelingen op een terrein in Oude-Tonge. Verschillende kerken werken samen om dit zo goed mogelijk te regelen. Ook bieden mensen een (vakantie)huis aan voor opvang. Burgemeester Ada Grootenboer: “Goeree-Overflakkee laat haar hart spreken. Mooi om te zien dat inwoners en organisaties op het eiland de mensen uit Oekraïne de helpende hand bieden. Er wordt heel veel werk verzet en dat is ook nodig, want er is veel te doen.”

De gemeente vindt het belangrijk om gastgezinnen en gevluchte mensen uit Oekraïne in beeld te hebben en zo nodig te informeren. Over onderwijs en zorg bijvoorbeeld of uit het oogpunt van veiligheid. Aanmelden kan via www.goeree-overflakkee.nl/noodopvang. Daar is ook informatie over de opvang te vinden. Veel is nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de komende periode meer bekend wordt.