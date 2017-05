Goeree-Overflakkee bij de wereldtop met negen Blauwe Vlaggen

Op donderdag18 mei april 2017 reikte de Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International 183 Blauwe Vlaggen uit voor 122 jachthavens en 61 stranden. Bij de Pier Scheveningen ontving Goeree-Overflakkee maar liefst negen Blauwe Vlaggen; zeven Blauwe Vlaggen voor jachthavens en twee Blauwe Vlaggen voor de stranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous. Hiermee ontving de gemeente Goeree-Overflakkee wereldwijd opnieuw het op één na grootste aantal Blauwe Vlaggen.

De Blauwe Vlag

De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. Genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens. De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijk internationaal netwerk van organisaties uit 59 landen die zich inspannen op het gebied van natuur- en milieuvoorlichting.

Eerste Blauwe Vlag WSV Goeree in Ouddorp

Dit jaar ontving WSV Goeree in Ouddorp voor het eerst een Blauwe Vlag als bekroning voor het vernieuwen van de steigers en de opgeknapte glooiing. Met deze erkenning werd het totaal aantal Blauwe Vlaggen voor de gemeente Goeree-Overflakkee verhoogd van acht naar negen stuks.

Stranden en jachthavens

Naast de stranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous ontvingen de volgende jachthavens op Goeree-Overflakkee een Blauwe Vlag: Atlantica in Stad aan 't Haringvliet, jachthaven van Middelharnis, Marina Herkingen, WSV Herkingen, Marina Port Zélande in Ouddorp, WSV Oude-Tonge en WSV Goeree in Ouddorp.

Internationale erkenning

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt: "Het is natuurlijk fantastisch dat wij dit jaar maar liefst negen Blauwe Vlaggen mochten ontvangen! De Blauwe Vlaggen zijn namelijk een internationale erkenning voor schoon en veilig zwemwater en schone en veilige stranden en jachthavens op Goeree-Overflakkee. Het is dan ook een welverdiende beloning voor alle inspanningen van jachthavenbeheerders, watersportverenigingen en medewerkers van de gemeente. Zij leveren allemaal hun bijdrage aan de mooie stranden en jachthavens op ons eiland, die daardoor een aantrekkelijk visitekaartje vormen voor bezoekers en inwoners van ons prachtige eiland!"