Goeree-Overflakkee bij top 10 gemeenten met de minste fietsongevallen

In tegenstelling tot de verontrustende cijfers over fietsongevallen in Zuid-Holland, mag Goeree-Overflakkee zich trots rekenen tot de top 10 van veiligste gemeenten in Nederland voor fietsers. Uit een recent onderzoek van Independer, gebaseerd op data van Rijkswaterstaat, verzekeraars en de politie, blijkt dat Goeree-Overflakkee met slechts 3,5 fietsongevallen per 10.000 inwoners behoort tot de gemeenten met de minste ongevallen op de fiets.

Door Danny Rijkels

Dit betekent dat Goeree-Overflakkee aanzienlijk beter scoort dan het provinciale gemiddelde van Zuid-Holland, waar jaarlijks 15 fietsongevallen per 10.000 inwoners plaatsvinden. Met een sterke focus op verkeersveiligheid en infrastructuur is Goeree-Overflakkee erin geslaagd om de risico's voor fietsers aanzienlijk te beperken.

Terwijl grote steden in Zuid-Holland, zoals Leiden en Den Haag, hoge cijfers rapporteren van respectievelijk 29,3 en 23,9 fietsongevallen per 10.000 inwoners, laat Goeree-Overflakkee zien dat het ook anders kan. De gemeente onderstreept hiermee het belang van goed onderhouden fietspaden, duidelijke verkeersregels en bewustzijn onder alle weggebruikers.

Met de start van het nieuwe schooljaar roept de gemeente alle inwoners, van scholieren tot automobilisten, op om extra aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid. Het behouden van deze veilige omgeving voor fietsers blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid.