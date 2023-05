Goeree-Overflakkee bij Zeeland op kaart Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft Goeree-Overflakkee bij Zeeland getrokken. Dat meldt Omroep Zeeland maandag 22 mei 2023. Op de website van de Rijksoverheid is een kaart te vinden met de aanduiding van de Veiligheidsregio's. Op de kaart is Goeree-Overflakkee ten onrechte bij Zeeland geplaatst. In werkelijkheid behoort Goeree-Overflakkee tot de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en niet tot de Zeeuwse veiligheidsregio.

Deze kaartfout benadrukt nogmaals de uitdagingen waarmee organisaties te maken hebben bij het correct weergeven van de geografische indeling van Zeeland. Het lijkt erop dat een lesje topografie wellicht op zijn plaats is. Eerdere fouten omvatten het toevoegen van Zeeuws-Vlaanderen aan België en het vergeten van Noord-Beveland.